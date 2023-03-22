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İşte gerçek antibiyotik bombası

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Ahmet Işık, hastalara antibiyotik yerine sarımsak yemelerini önerdi. İşte nedenleri…

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 10:10
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Gerçek antibiyotik bombası

İşte gerçek antibiyotik bombası
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Doktor Ahmet Işık, vatandaşların hastalıklara karşı nasıl tedbir almaları hakkında bilgiler verdi. Işık, şöyle konuştu:

“Her mevsimde olduğu gibi gerek yazdan kışa geçerken kıştan yaza geçerken viral enfeksiyonlar ekseri olur. Bu viral enfeksiyonların olma sebebi de gerek vücut direncinin kırılması gerekse toplum yaşamının değişmesidir.
Daha ziyade burun damlaları, ağrı kesiciler şeklinde hastayı rahatlatmak gerekli. Sarımsak öneriyoruz. Dikkat edilecek şey el hijyenine çok dikkat etmek lazım. Elleri yıkamak lazım. Kapı tokmaklarının klorlu sularla yıkanması lazım. İnsanlar birbirlerine sarılırken, şakalaşırken fazla temas etmemeleri gerekir.”

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