Gerçek gazeteciler yazdı CHP’li belediye yanlıştan döndü

İstanbul’un Kadıköy ilçesi Caddebostan İskele Sokak’ta 40 yıldır çiçekçilik yapan Yalçın isimli vatandaşın yeri CHP’li Kadıköy Belediyesi tarafından seçim ofisine dönüştürülmüştü.

Seçimlerin ardından ise çiçekçinin yeri bu kez bir midyeciye verilmişti.

Söz konusu olayı Gazeteci Burak Ersemiz, sosyal medya üzerinden şu sözlerle duyurmuştu:

"CHP SEÇİM İRTİBAT BÜROSU NASIL MİDYECİ OLDU"

“İlk önce ‘tezgahın çok kötü yenile’ dedilerİ adam dünya kadar para harcadı resimlerde de görülen kırmızı çiçekçi tezgahını yaptırdı.

sonra bir ay kadar vakit geçti. Yerel seçimlerden önce bir sabah Kadıköy Belediyesi'ne ait bir araba ve zabıtalar Yalçın abinin tezgahını sökerek kamyonete koyup götürdü.

Birkaç gün sonra Yalçın abi belediyeye ulaştı. Kendisine oraya Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim irtibat bürosu konulacağı seçimden sonra kaldırılacağı ve tezgahın yine aynı yere konulacağı söylendi.

Yalçın abi sokak köşelerinde çiçek satmaya devam etti. Seçim bitti bu yasa dışı konteynerı kaldıran olmadı.

Yalçın abinin tezgahı da defalarca belediyeye gitmesinden sonra ancak getirilip hiç iş yapamayacağı yasa dışı konteynerin arka tarafında bir yere monte edildi.

Yerinden olan Yalçın abi ve eşi sokaklarda çiçek satmaya devam ediyor ve o Cumhuriyet Halk Partisi Caddebostan seçim bürosu uzun süre kapalı kaldıktan sonra dün midyeci olarak açıldı.

Şimdi sormak lazım, bu konteynerin elektriğini suyunu kim ödeyecek?

Çevre dükkanlarda korkunç kiralar varken hemen yanındaki dükkanlar binlerce dolar kira öderken bu konteyner kime kaç liraya kiralandı?

Bu konteynerin imari var mı?

Cumhuriyet Halk Partisi seçim irtibat bürosu nasıl midyeci oldu?

Yalçın abinin ekmeğini bundan sonra kim verecek?

“YENİÇAĞ GAZETESİ VE ORHAN CAN’A TEŞEKKÜR”

Yeniçağ’ın haberinin ardından Gazeteci Burak Ersemiz, Kadıköy Belediyesi’nin midyeciyi kapatıp, konteyneri kaldırdığını açıkladı.

Ersemiz, olayı gündeme taşıyan Yeniçağ Gazetesi’ne ve Dijital Medya Grubu Başkanı Orhan Can’a teşekkür etti:

Bu olay bize gazeteciliğin hala işe yarayabildiğini ve yönetenlerin yanlışından dönebildiğini gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Caddebostan İskele Sokak'ta çiçekçi abimiz Yalçın'ın uğradığı haksızlığı kaleme almıştım. Yerel seçimlerden önce Cumhuriyet Halk Partisi Caddebostan'a irtibat bürosu olarak bir konteyner kurmuştu.

Kadıköy Belediyesi görevlilerince önce Yalçın abinin çiçek tezgahı sökülmüş ardından da irtibat bürosu olacak konteyner aynı yere konulmuştu ve soranlara seçimlerden sonra konteynır gidecek çiçekçi tezgahını geriye yerine koyacağız demişlerdi.

Seçimlerin ardından uzun zaman geçmesine rağmen konteyner orada kalmıştı ve çiçekçi Yalçın abinin mağduriyeti devam etmişti. Birkaç gün önce seçim irtibat bürosu midyeci olarak açılmıştı ve ben buradan bunu eleştirmiştim.

Şimdi bir kaç teşekkür etmek istiyorum ilk teşekkür Orhan Can ve Yeniçağ Gazetesi’ne, paylaşımımı haber yaptıkları daha fazla kitlelere ulaştırdıkları için çok teşekkür ederim. İkinci teşekkürü de gerçekten bir gazetecinin haberi üzerine yanlışından dönen Kadıköy Belediyesine ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne onlar da isteseler yanlışlarını da ısrar edip gazetecinin yaptığı haberi umursamayıp yanlışa bir kulp takıp midyeciyi savunabilirlerdi ama ne oldu iki gün içinde o konteyner kaldırıldı midyeci kapatıldı.