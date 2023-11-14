Gerçek Hayvan Sergisi İstanbul’da

Alman Anatomist Gunther von Hagens'in plastinasyon tekniği ile çürümez hale getirdiği 100'den fazla hayvan bedeni ve vücut uzvunun yer aldığı sergi, 1 Aralık'ta Ataşehir'deki bir alışveriş merkezinde ziyarete açılacak.

Aralık boyunca açık olacak serginin bilimsel ve tıbbi danışmanlığını İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, kuratörlüğünü ise Dr. Angelina Whalley üstlendi.

Sergide filden zürafaya, keçiden yılan balığına, ahtapottan deve kuşuna kadar 100'den fazla gerçek hayvan bedeninin iç dünyası, kasları, iskelet sistemi ve damarları sanatsal bir anlayışla sunuluyor.

Bilim ve sanat çevreleri tarafından dünyanın en kapsamlı hayvan anatomi sergisi olarak tanımlanan proje, ziyaretçilerini adeta bir anatomi safarisine çıkarıyor.

Teorik bilgileri pratiğe dökme fırsatı sunarak hayvan iç organlarının karmaşıklığını ve farklı türlerin anatomilerini anlaşılır bir şekilde sunan sergi, aynı zamanda 7'den 70'e tüm ziyaretçileri hayvan yaşamına daha fazla saygı göstermeye teşvik ediyor.

6 kıtada, 34 ülke ve 140 şehirde 50 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan sergi, tüm zamanların en uzun süre açık kalan sergisi olarak da biliniyor.