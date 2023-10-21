Gerdan çorbası nasıl yapılır? MasterChef All Star gerdan çorbası tarifi ve malzemeleri neler?

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan gerdan çorbası yapmalarını istedi. MasterChef sonrası gerdan çorbası tarifi merak edilen yemek tariflerinden oldu. Peki, gerdan çorbası nasıl yapılır? MasterChef All Star gerdan çorbası tarifi ve malzemeleri neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Gerdan çorbası nasıl yapılır? MasterChef All Star gerdan çorbası tarifi ve malzemeleri neler?

MasterChef All Star’ın geçtiğimiz son bölümünde şefler yarışmacılardan gerdan çorbası yapmaları istendi. MasterChef’te gerdan çorbası yapılmasından sonra gerdan çorbası tarifi araştırılmaya başlandı. Peki, gerdan çorbası nasıl yapılır? MasterChef All Star gerdan çorbası tarifi ve malzemeleri neler?

İşte gerdan çorbası tarifi…

GERDAN ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 2 adet kuzu gerdan (yaklaşık 600 gram)

- 1 çay bardağı arpa şehriye

- 1 adet yumurta sarısı

- 3 yemek kaşığı yoğurt

- 1 yemek kaşığı dolusu un

- 2-3 yemek kaşığı tereyağı

- Kırmızı biber, Tuz

GERDAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Kuzu gerdanı yıkayalım, düdüklü tencereye alalım ve üzerini birkaç parmak geçecek kadar su ekleyerek ocağa alalım. Etleri düdüklü tencerede 20 dakika haşlayalım. Düdüklü soğuduktan ve kapağını açtıktan sonra, dikkatlice etleri kemiklerden sıyırıp bir kaseye alarak didikleyelim. Kalan suyu süzgeçten geçirip, bir başka tencereye alalım.

Et suyunun üzerine sıcak su ilave ederek, çorbamızın suyunu yaklaşık 2 litreye tamamlayalım. İçerisine 1 çay bardağı tel veya arpa şehriyeyi ekleyip, karıştırarak kaynamaya bırakalım. Şehriyeler yumuşayınca, didiklenmiş etleri de ilave edelim.

Diğer taraftan geniş bir kasede yoğurt, yumurta sarısı ve unu çırpalım. Hazırladığımız terbiyeye; kaynamakta olan et suyundan çok yavaşça ekleyip, bir taraftan da çırpıcı ile hızlıca karıştırarak terbiyeyi ılıtalım. Böylece, yoğurtlu terbiyeyi kaynayan çorba ile buluşturduğumuzda, çorbamız kesilmemiş olur.

Güzelce karıştıralım ve bir iki dakika kaynatalım. Daha sonra ocağı kapatalım. Çorbamızın sosu için 2-3 yemek kaşığı tereyağını eritelim. Kırmızı toz biber veya pul biberi ekleyip, kızdıralım.

Sosu çorbanın üzerine gezdirip, servis edelim.

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