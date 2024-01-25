Gerginlikten kurtulmanın yolları

Gün içinde stresle baş etmek zorunda kalan birçok kişi, gerginlik hissini atamıyor. Gerginlik, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı olumsuz etkileyebilir. Gerginliği azaltmak ve kendinizi daha iyi hissetmek için uygulayabileceğiniz 10 basit öneri…

GERGİNLİĞİ AZALTMANIN 10 PRATİK YOLU

SAĞLIKLI BESLENİN

Öğünlerinizi ihmal etmeyin. Enerji ve sağlık veren atıştırmalıkları elinizin altında bulundurun.

EGZERSİZ YAPIN

Bisiklete binin, koşun, yürüyün. Haftada mutlaka birkaç gün spor yapın.

DERİN NEFES ALIN

Stresi nefes alıp vererek uzaklaştırabilirsiniz. Derin derin nefes alarak içinizi rahatlatabilirsiniz.

İçinizden Sayın Gerginken içinizden sayı saymak da sizi rahatlatır. En az yirmiye kadar sayın.

KAHKAHA ATIN

Her gün komik şeyler izleyin. Gülmek, iyi gelecektir.

POZİTİF OLUN

Negatif düşünceleri bir kenara bırakın. İyi düşünürseniz, iyi olur.

YARDIM EDİN

İnsanlara yararlı olmak mutluluk verecektir.



BİRİNE ANLATIN

Arkadaşlarınızla ya da ailenizle stres nedenlerini paylaşırsanız gerginliğiniz hafifleyecektir.