Geri dönüşüm deposunda yangın: 1 kişi öldü

Kaynak: İHA
Geri dönüşüm deposunda yangın: 1 kişi öldü
Kocaeli Başiskele’de bir geri dönüşüm deposunda çıkan ve 5 iş yerine daha sıçrayan yangında 1 kişi yanarak yaşamını yitirdi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yer alan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, deponun yanındaki 5 iş yerine daha sıçradı.

Küçük çapta patlamalar da meydana gelirken, yükselen alevler gökyüzünü kapladı.

İtfaiye ekipleri yangına 24 araç ve 71 personelle müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saat içinde söndürüldü.

ALEVLERİN ARASINDA CAN VERDİ

Öte yandan yapılan incelemeler sonucu kimliği tespit edilemeyen bir kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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