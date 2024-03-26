Geri dönüşüm deposunda yangın: 1 kişi öldü

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yer alan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, deponun yanındaki 5 iş yerine daha sıçradı.

Küçük çapta patlamalar da meydana gelirken, yükselen alevler gökyüzünü kapladı.

İtfaiye ekipleri yangına 24 araç ve 71 personelle müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saat içinde söndürüldü.

ALEVLERİN ARASINDA CAN VERDİ

Öte yandan yapılan incelemeler sonucu kimliği tespit edilemeyen bir kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.