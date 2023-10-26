Geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

Bursa'da bir fabrika yanında toplanan geri dönüşüm malzemelerinin tutuşmasıyla yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi alevler yakındaki fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

KAYNAK: DHA
Geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

Yangın, saat 20.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Dönüş caddesi üzerinde bulunan bir fabrikanın yanındaki geri dönüşüm malzemelerinin toplanıldığı arazide çıktı.

Arazide toplanılan plastik, karton ve lastik gibi geri dönüşüm malzemeleri, henüz bilmeyen nedenle yanmaya başladı.

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Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından yakında bulunan otomasyon fabrikasına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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