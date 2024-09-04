Geri dönüşüm tesisinde yangın! Dumanlar tüm şehri sardı

Kaynak: DHA
Geri dönüşüm tesisinde yangın! Dumanlar tüm şehri sardı

Bursa'da bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

Nilüfer ilçesindeki Çalı Mahallesi’nde, saat 12.30 civarında bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Siyah dumanların yükselmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangını çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına almayı başardı.

Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

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