Geri gelen kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Geri gelen kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti
Balıkesir’de yaşlı bir vatandaş, geri geri gelen kamyonettin kendisine çarpması sonrasında hayatını kaybetti.

Bandırma ilçesi 600 Evler Mahallesi’nde bulunan Sanayi Sitesi’ndeki Hurdacılar Sokak üzerinde, 10 ADL 592 plakalı kamyonetiyle geri geri gelen R.U., kamyonetin arkasındaki N.A.’yı (72) fark etmedi. Kamyonetin çarpması sonucu yere düşen N.A. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yarılı N.A.’ya ilk müdaheleyi gerçekleştirdi. Daha sonra ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen N.A. tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam ederken fenalaşan N.A. bütün çabalara rağmen hayata tutunamadı.

Kamyonet sürücüsü R.U.’nun gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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