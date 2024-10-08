Geri geri seyir halindeki tırlar görenleri korkuttu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Geri geri seyir halindeki tırlar görenleri korkuttu

Amasya-Samsun karayolunda geri geri seyir halinde olan tırlar görenleri şaşırttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Amasya-Samsun yolunda kilometrelerce geri geri giden tırlarla karşılaşan sürücüler o anları cep telefonuyla kayda alarak şaşkınlıklarını dile getirdi.

Gerçek ise bir süre sonra yanlarına yaklaşıldığında anlaşıldı. Geri geri giden tırın başka bir tır tarafından çekildiği anlaşıldı. Ayrıca önlerinde giden tırların da aynı şekilde seyir ettiği de kameraya yansıdı.

O anları görüntüleyen Amasya Suluovalı Yılmaz Keten, “Tırın bize doğru dönük halde olması bizi şaşırttı. Bir anormallik olduğunu fark ederek kaydettim. Sonrasında 2 tırın birbirine bağlı olarak yola devam ettiğini gördük. Çok da şaşırdık” diye konuştu.

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