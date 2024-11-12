Geri manevra yaparken çarptığı yaya öldü

Kaynak: DHA
Geri manevra yaparken çarptığı yaya öldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde geri manevra yaptığı esnada çarptığı Mesut Bahar, hayatını kaybetti.

Kaza, 10 Kasım'da İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. 31 yaşındaki S.A.'nın geri manevra yaptığı Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafif ticari araç, arkada duran 71 yaşındaki Mesut Bahar'a çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O esnada Bahar, ağır yaralandı ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sürücü S.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dün öğle saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAYA ÖLDÜ AMA SÜRÜCÜ ADLİ KONTROL İLE SERBEST KALDI

Hastanedeki tedavisi süren Mesut Bahar dün akşam hayatını kaybetti. Bunun üzerine sürücü S.A., savcının talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Bu sabah emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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