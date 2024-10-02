Gerilim sonrası altında son durum

Son zamanlarda altın fiyatlarında görülen rekor üstüne rekor serisi dün bir miktar dizginlendi.

Dünü 2663 – 2773 dolar aralığında geçiren altının onsu, günü 2662 dolardan kapattı. Yeni günde ise sabah seansında 09.07’de 2647 dolar seviyesinde gevşemeler yaşıyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, ons altındaki düşüş ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle aşağı yönlü bir eğilim sergiliyor. Gram altında son zamanlarda görülen rekor üstüne rekor yükselişler dün itibariyle bir miktar durulmuş durumda. Jeopolitik risklerin etkisiyle bir miktar kayıplar veren gram altın yeni günde de bu seyrine devam ediyor.

Dünü 2885 – 2939 lira aralığında geçiren gram altın günü 2927 lirada kapattı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 2911 lirada aşağı yönlü eğilimler sergiliyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki uçurum git gide büyüdü. Aradaki makas büyüdükçe büyüdü. Neredeyse her gün yeni bir rekora imza atan altın fiyatları dün bir miktar gerileme gösterdi. ama aradaki fark hala değişmedi. Gram altın resmi rakamlarda 2911 liradayken, Kapalıçarşı’da 3058 lirada bulunuyor. Aradaki fark 147 lirada.

İşte Kapalıçarşı altın fiyatları…

KURUM BEKLENTİLERİ

Altına yönelik kurum beklentileri peş peşe gelmeye devam ediyor. Artan jeopolitik riskler ve faiz indirimleri altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Bu da kurumların sene içinde altına yönelik tahminlerini ye4niden güncellemelerine neden oldu.

GOLDMAN SACHSC’TAN YUKARI YÖN TAHMİNİ

Goldman Sachs da 2025'in ilk çeyreği için ons altın fiyat tahminini yukarı yönlü güncelledi. Yatırım bankası, gelecek yılın ilk çeyreği için altın fiyatı tahminini ons başına 2 bin 700 dolardan 2 bin 900 dolara yükseltti.

BofA’DAN YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜSÜ

Bank of America (BofA), altın fiyatlarında yükselişin devam etmesini bekliyor.

BofA, altın fiyatının 2025’te ons başına 3 bin dolar seviyesine ulaşmasını beklediklerini belirtti.