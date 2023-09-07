Germencik'in işgalden kurtuluşunun 101. yılı kutlandı

Germencik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Şehitler için dua edilen etkinliğin sonunda lokma hayrı yapıldı.

KAYNAK: İHA
Germencik'in işgalden kurtuluşunun 101. yılı kutlandı


Germencik’teki Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç ile Germencik Belediye Başkan Vekili Orhan Aydın Aydoğmuş, Atatürk büstüne çelenk sundu.

Daha sonra konuşma yapan Aydoğmuş, "Bugün bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız bir şekilde zaferlerimizi bayramlarımızı kutluyor, şehit ve gazilerimizi anıyorsak bu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı meşalenin ardından giden fedakâr ve cefakâr aziz milletimizin ve onun sinesinden doğan cesaret ve imanıyla tarihe altın harflerle geçen kahraman ordumuzun eseridir.

Bu vatanseverlik ruhuyla hareket eden ordumuz tam 101 yıl önce bugün 7 Eylül 1922’de ilçemizi düşmanlardan temizlemiş ve kurtuluşa ulaştırmıştır.

Bu vesile ile Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, 7 Eylül kurtuluş günümüzü kutluyorum" dedi.

Etkinlikler çerçevesinde 101 yıl önce Kanlı Bahçe'de Yunanlılar tarafından kuyulara atılarak şehit edilen 94 kişinin bulunduğu büstün önünde de program düzenlendi.

Törende, Kaymakam Gülenç ile Başkan Vekili Aydoğmuş, büste çelenk sundu. Duaların okunduğu etkinlikler, şehitler için düzenlenen lokma hayrıyla tamamlandı.

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