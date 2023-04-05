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Bozcaada ve Gökçeada'ya bayramda ek sefer

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bozcaada ve Gökçeada seferlerini güncelledi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 12:15
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GESTAŞ'tan Bozcaada ve Gökçeada'ya bayram tarifesi

Bozcaada ve Gökçeada'ya bayramda ek sefer
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 20 Nisan ve 24 Nisan'da Bozcaada ve Gökçeada deniz ulaşımında sefer sayıları arttırıldı.

Buna göre, Bozcaada hattında daha önce 8 olan sefer sayısı 16'ya, Gökçeada hattında ise 6'dan 10'a çıkarıldı.

Bayram tatili süresince vatandaşların mağdur olmamaları için Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 ve 22.00'de, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.30'da, Kabatepe'den Gökçeada'ya da 05.00, 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00'de sefer yapılacak.

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