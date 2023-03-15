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Enes Ünal'a İspanya'da büyük onur

Getafe'de ayın futbolcusu Enes Ünal seçildi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 23:57
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Getafe'de ayın futbolcusu Enes Ünal seçildi

Enes Ünal'a İspanya'da büyük onur
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Getafe'de forma giyen Enes Ünal, takımında ayın futbolcusu oldu.
Getafe'nin sponsor markası tarafından, taraftarların oylarıyla seçilen ayın futbolcusuna layık görülen Enes, kulübünün resmi sitesinde yayımlanan demecinde, "Taraftarların bana layık gördüğü bu ödüle her zaman sahada karşılık vermeye çalışıyorum. Sahada gerek kendim gerekse takım için en iyisini verebilmek için kendimi daha geliştirecek çalışmalara odaklanıyorum." dedi.
Ligde kalma mücadelesi veren Getafe'nin kendisiyle aynı durumda olan Sevilla ile 19 Mart pazar günü sahasında oynayacağı maçı da değerlendiren Enes, "Bizim için her maç final. Ben kişisel olarak son 5 yıldır, çok zor olan bu ligde kalmak için bu maçları oynuyorum. Pazar günü çok güzel bir final bizi bekliyor." şeklinde konuştu.
Bu sezon Getafe'nin gollerin yarısını atan, 12 golle takımın en golcü, La Liga'nın da gol krallığı yarışında Robert Lewandowski'den sonra ikinci sıradaki ismi olan Enes, kulüp tarihinin en fazla gol atan futbolcusu olma yolunda ilerliyor.
Getafe'de üç sezonda toplam 32 golü olan Enes'in önünde sadece Angel Rodriguez (36) ve Manu del Moral (37) bulunuyor.
 

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