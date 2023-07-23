Getir Avrupa ülkelerinden çekiliyor. 4 ülkede artık hizmet vermeyecek

Avrupa ve ABD’de online teslimat uygulaması olan Getir’in finansal sorunlar yaşadığı iddia edildi. Avrupa’daki en önemli operasyonu olan İspanya ve Fransa’dan geçtiğimiz ay hızla çekilen ve kepenk indiren Getir’in İngiltere’de de zorlandığı, Hollanda ve İtalya’dan da çekileceği vurgulandı.

PatronlarDunyasi.com’da yer alan bilgilere göre; Getir’in İngiltere biriminde bazı varlıkların müzayede ile satıldığı ifade edildi. Türkiye’nin ilk decacorn’u, 10 milyar dolar üstü değer kazanan girişimi, geçen hafta İngiltere’deki birimine ait bazı soğutma ünitelerini hatta kuryelerin kullandığı scooter, kask ve bisikletleri müzayedeye çıkardı. Getir’in ayrıca bazı depoları da kapattığı İngiliz medyasında yer alan bilgiler arasında. Alman Handelsblatt gazetesi Getir’in hızla girdiği bazı pazarlardan hızla çıktığını, Hollanda ve İtalya'dan da çekilebileceğini açıklandı.

KÖRFEZ SERMAYESİ LİDERLİK EDECEK

İngiltere, İspanya gibi ülkelerde rakiplerini satın alan Getir, son olarak geçtiğimiz yılın sonunda Alman rakibi Gorillas’ı 1.2 milyar dolara bünyesine katmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Mohamed bin Zayed Al Nahyan’ın yönettiği 370 milyar dolarlık varlığı bulunan Mubadala’nın liderlik edeceği yatırım turuyla Getir’e yaklaşık 500 milyon dolarlık sermaye enjekte edilebilir.