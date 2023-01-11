GETİR piyano çalan kuryeye sahip çıkacağını söyleyince çalışanlar güldü. Sigortasız çalıştıklarını yayınladıkları videoyla anlattı

Sosyal medyada yayınlanan bir getir kuryesinin ‘kusursuz’ şekilde piyano çaldığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

Bunun sonrasında Getir firmasının kurucusu Nazım Salur, konu ile ilgili “Bravo, arkadaşımızla konuştum. Hiç ders almadan kendisi öğrenmiş. Böyle bir yeteneğe mutlaka destek olacağız. Yarın şirkete davet ettik. Böyle bir yeteneğe destek olacağız, şirkete davet ettik” ifadelerini kullanmıştı.

GETİR’in eski çalışanı bir kuryenin ise sosyal medyadan paylaşılan bir videoda Nazım Salur’a sert tepki gösterdiği görüldü.

Eski çalışan şu ifadeleri kullandı:

“Ben Kartal Getir on deposu çalışanıydım. Yaklaşık on ay boyunca orada çalıştım. Farklı farklı haksızlıklara uğradık. Maaşlarımızda kesintiler oldu, haksız yere tutanaklar tutuldu. Kaza yapan arkadaşlardan fazla fazla paralar kesildi. Sigortalı arkadaşlarımıza fazla mesailerini elden verme teklifleri edildi. Kıyafetler verilmedi. Korumalı kıyafetler bunları parayla satmak istediler bize. ‘Kabul etmediğimiz zaman isterseniz bu şekilde çalışın, istemezseniz kapı orada.’ Diye bir deyimde bulundular bize. Patronların ensesindeyiz aracılığıyla bir mücadele başlatıyoruz. Bu mücadeleye bütün moto-kurye arkadaşlarımızı davet ediyoruz”

NE OLMUŞTU?

Getir firmasında kurye olarak çalışan bir kişi sipariş teslimatı yaptığı yerde piyanoyu görünce çalmak istemişti. İzin istedikten sonra piyanonun başına geçen kurye Wolfgang Amadeus Mozart’ın Türk Marşı’nı çalmıştı.

O anları cep telefonuna kaydeden bir kişi mini konseri sosyal medyada paylaşmıştı. Söz konusu getir kuryesinin piyano performansı kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

GETİR firmasının kurucusu Nazım Salur da gündem olan video ile ilgili bir açıklama yaptı.

Salur, “Bravo, arkadaşımızla konuştum. Hiç ders almadan kendisi öğrenmiş. Böyle bir yeteneğe mutlaka destek olacağız. Yarın şirkete davet ettik” demişti.

Getir kuryesinin piyano çaldığı anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi.