Getir ve Yemeksepeti kurucuları sosyal medyada birbirine girdi

Türkiye’de online yemek siparişi sektörünün öncülerinden olan Yemeksepeti ile Getir firmasının kurucuları arasında sosyal medya üzerinden yaşanan tartışma gündem oldu.

Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın, Getir markasının 3 yıllık anlaşma imzaladığı Tottenham'a borcu iddialarına yönelik bir haberi sosyal medya hesabından paylaşması üzerine Getir'in kurucusu Nazım Salur, gönderiye yaptığı yorum ile sert tepki gösterdi.

Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın’ın İngiliz medyasına ait bir sitenin haberini paylaşmasıyla başlayan tartışmada Salur iddiaları yalanladı.

"TÜRKLER OLARAK PREMIER LEAGUE'E DE SİRAYET ETTİK"

Nevzat Aydın’ın İngiliz medyasından aktardığı ve Getir'in 3 yıllık anlaşma imzaladığı İngiliz Spor Kulübü Tottenham'a 5 milyon sterlin borcu olduğu öne sürülürken, Aydın haberi "Getir'in antrenman sponsoru olup 3 yıllık anlaşma imzaladığı Tottenham'a 5M pound borcu varmış. Türkler olarak Premier League'e de sirayet ettik" yorumuyla paylaştı.

"BİR İŞ BULUP KENDİNE, ONUNLA GÜNDEM OLSAN"

Getir'in kurucusu Nazım Salur ise Aydın'ın paylaşımına "Nevzat bir iş bulup kendine onunla gündem olsan" sözleriyle tepki gösterirken, herhangi bir borcun olmadığını öne sürdü.

Salur devamında haberin asılsız olduğunu belirterek, Nevzat’a yönelik “Ne kadar da seviniyorsun Getir ile ilgili olumsuz bir şey gördüğünde. Hasetliğin de bir ölçüsü olmalı" ifadelerini kullandı.

Haberin yalanlanmasından sonra Nevzat Aydın, Salur'a cevap vermeden "Getir'in kurucusu Nazım Salur bu haberi yalanladı, böyle bir borcun olmadığını söyledi" yorumunda bulundu.

GETİR GEÇEN AY AVRUPA VE ABD'DEN ÇEKİLMİŞTİ

Online sipariş uygulaması Getir, Nisan 2024'te Türkiye'ye odaklanmak için, gelirlerinin yüzde 7'sini elde ettiği Avrupa ve ABD'den çıkacağını duyurmuştu.