Geyik su kanalında mahsur kaldı

Olay, Seben Hoçaşköyü'nde bulunan Cevizli Dere Hidroelektrik Santrali (HES) su iletim kanalında meydana geldi. Geyik, doğal yaşam alanında dolaşırken dengesini kaybederek su kanalına düştü.

Durumu fark eden köylüler hemen Orman Genel Müdürlüğü'nü bilgilendirdi. İhbar üzerine milli parklar ekibi hızla harekete geçti ve olay yerine ulaştı.

​​​​​​​

Yetkililer, geyiği kurtarabilmek için hızla hareket etti. Kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı ve geyik özel ekipmanlar kullanılarak dikkatlice sudan çıkarılarak güvenli bir alana taşındı.

Veteriner hekimler tarafından yapılan kontroller sonucunda kurtarılan geyiğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Veteriner hekimler, geyiğin strese girmemesi için özel bir bakım programı uygulayacaklarını belirtti. Geyik, kısa bir süre gözlem altında tutulduktan sonra doğal yaşam alanına geri bırakıldı. Olay anı ise bir vatandaş kamerasına yansıdı.