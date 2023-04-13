﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı

1- İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi.
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2- Gezici Araştırma, bu kapsamda partilerin güncel durumuyla ilgili yürüttüğü son saha çalışmasının sonuçlarını açıkladı.
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3- Şirketin son kamuoyu yoklamasına göre AKP, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkınca, yüzde 16 oranında kadın seçmeni kaybetti.
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4- Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre geçmişte AKP'ye oy verenlerin yüzde 64'ü kadınken, şu an bu oran yüzde 48'lere düştü.
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5- Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, kadınların AKP'den kopmasının gerekçesi olarak, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, kadına yönelik şiddetin önlenmemesi gibi algıların ön plana çıktığını belirtiyor.
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6- Gezici Araştırma'nın kadın eğilimini ölçtüğü son araştırması, 1–2 Nisan 2023 tarihlerinde Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun ve Van dahil 24 ilde, 2 bin 864 kişi ile yüz yüze yapıldı.
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7- Murat Gezici, araştırmayı şöyle yorumladı
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8- ”AKP'nin kadınlarla zayıf bağı neredeyse kopma noktasına geldi diyebiliriz.
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9- Kadınlar için pozitif ayrımcılık başta olmak üzere önemli adımlar atıldı...
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10- Fakat bir süre sonra geriye gidiş başladı. Kadınlar için elzem olan İstanbul Sözleşmesi'ni çıkaran da bu hükümet, bu sözleşmeyi fesheden de bu hükümet.
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11- Kadınları koruyan temel yasalar tartışmaya açıldı. Toplumda, bilhassa kadınlar arasında kadına yönelik şiddetin önlenmesi için iktidarın fazla bir çaba göstermediği algısı var.”
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12- Daha çok ev işçisi kadınların AKP'den koptuğunu belirten Gezici, “Çünkü kendilerini güvende hissetmiyorlar, geleceklerinden kaygı duyuyorlar...
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13- Ekonomik sıkıntıları en ağır hisseden kadınlar ve gençler oldu” dedi.