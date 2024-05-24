Geziden eve dönen ailenin aracının üstünden kaçak Afrikalı çıktı

İngiliz bir aile, çatıdaki bagaj kutusundan gelen ses üzerine Fransa'da bir mola vermek zorunda kaldı.

Bagaj taşıyıcısını açtıklarında, içeride saklanan iki kişiyi görünce şaşkına döndüler.

Görüntüler, internet üzerinde paylaşılınca göçmenlerin bagajdan çıkmaları olayı hızla yayıldı.

Araçtaki İngiliz plakasından dolayı iki kişinin İngiltere'ye gitmeyi amaçladığı anlaşıldı. Bagajdaki eşyalarını sığınmacıya soran İngiliz aile, cevap alamayınca şaşkına döndü.

Sığınmacıdan ceplerini boşaltmalarını istediler, ancak herhangi bir tepki alamadılar.

Bu durumu fırsat bilen göçmenler ise hızla ortadan kayboldu.