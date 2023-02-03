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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Ghezzal ve Hadziahmetovic gelişmesi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosu belli oldu.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 15:26
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Ghezzal ve Hadziahmetovic gelişmesi. Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Ghezzal ve Hadziahmetovic gelişmesi
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda uzun süreli sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ile yeni transfer Amir Hadziahmetovic de yer aldı.

Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Georges-Kevin N'Koudou, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Dele Alli, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton Souza, Arthur Masuaku, Romain Saiss, Oğuzhan Akgün, Jackson Muleka, Umut Meraş, Tayfur Bingöl.

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MK
3.02.2023 15:40
Daha ne olsun ya  
 
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