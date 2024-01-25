Ghezzal'ın yeni durağı belli oldu

Aytunç Akın
Ghezzal'ın yeni durağı belli oldu
Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Rachid Ghezzal'ın, Antalyaspor'a transfer olacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta futbol sorumlusu Feyyaz Uçar'ın, Adana Demirspor ile 0-0 biten maçın ardından yaptığı Rachid Ghezzal açıklaması dikkat çekti.

Cezayirli futbolcunun sözleşmesiyle ilgili düşüncesini paylaşan Uçar, "Ghezzal sözleşmemi tamamlamak istiyorum dedi. Bizim artık söyleyecek bir şeyimiz yok" diye konuştu.

Tecrübeli futbolcunun, sezon bittiğinde Sergen Yalçın'ın yönetimindeki Antalyaspor'a transfer olması gündemde.

Ghezzal'ın ocak ayında teklif gelmesi durumunda Antalya'ya imza atabileceği belirtildi.

Sakatlıklar yüzünden 2 sezondur sık sık sahalara çıkamayan Ghezzal, bu sezon her kulvarda 17 maçta oynadı. Cezayirli bu maçlarda 1 gol ve 4 asist attı.

Beşiktaş'ın Leicester'dan kiraladıktan sonra 3 milyon Euro'ya aldığı Ghezzal yıllık 2.2 milyon Euro alıyor.

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