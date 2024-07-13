Gıda devi iflas başvurusu yaptı. Yüzlerce işçi kovulacak

Düzenleme: Kaynak: BBN Haber
Gıda devi iflas başvurusu yaptı. Yüzlerce işçi kovulacak

Almanya'da 139 yıl önce kurulan dünyanın sayılı reçel ve konserve üreticileri arasında yer alan Stute şirket grubu iflas başvurusu yaptı. Dünyanın en önemli reçel ve konserve üreticilerinden olan Stute Şirket Grubu'nda çalışan üyzelreci kişi işsiz kalacak.

Ekonomik kriz Avrupa başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde her ay binlerce şirketin ya konkordato ilan etmesine ya da iflas etmesine neden oluyor.

Almanya'da 139 yıl önce reçel ve konserve üreten dev firma iflas başvurusu yaptı. Ekonomik krizden çıkamayan dev firmanın iflas istemesi sektörde bomba etkisi yaptı.

Rakiplerini bile şaşkına çeviren iflas talebi sonrası dev şirket çalışanları kara kara düşünmeye başladı. Birçok kişi şimdiden iş bulmak için arayışlara başladı.

Zincir marketlerde Stute şirket grubunun ürünleri peynir ekmek gibi satarken, reçelleri bir çok ülkeye de ihraç ediliyordu.

Reçellerin kaliteli meyvelerden yapıldığı belirtildi.

1.jpg

cc.jpg

production-1.jpg

İlgili Haberler
35 yıllık dünya devi firma iflas bayrağını çekti. Sektörde bomba etkisi yaptı
44 yıldır faaliyet gösteren giyim mağazası iflas etti
Son Haberler
Kağıt fabrikası saatlerdir yanıyor. Aydın’daki yangın 4 ili alarma geçirdi Gündem
Kağıt fabrikası saatlerdir yanıyor. Aydın’daki yangın 4 ili alarma geçirdi
Doğum sonrası depresyonunu önleyen öneriler Sağlık
Doğum sonrası depresyonunu önleyen öneriler
Çeyrek altında 5 bin lira depremi: Hazırlığa başlayın Ekonomi
Çeyrek altında 5 bin lira depremi: Hazırlığa başlayın
Ece Ronay hakkında şoke eden karar! Erbil dava açmıştı… Taciz mesajı atan değil ifşa eden ceza aldı Magazin
Ece Ronay hakkında şoke eden karar! Erbil dava açmıştı… Taciz mesajı atan değil ifşa eden ceza aldı
Basuru bitiren yöntemler ve bitkiler nelerdir? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor! Şifalı Bitkiler
Basuru bitiren yöntemler ve bitkiler nelerdir? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Twitter'daki mavi tik kaldırılabilir. Avrupa Birliği'nden Elon Musk'a kötü haber Teknoloji
Twitter'daki mavi tik kaldırılabilir. Avrupa Birliği'nden Elon Musk'a kötü haber