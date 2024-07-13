Gıda devi iflas başvurusu yaptı. Yüzlerce işçi kovulacak

Ekonomik kriz Avrupa başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde her ay binlerce şirketin ya konkordato ilan etmesine ya da iflas etmesine neden oluyor.

Almanya'da 139 yıl önce reçel ve konserve üreten dev firma iflas başvurusu yaptı. Ekonomik krizden çıkamayan dev firmanın iflas istemesi sektörde bomba etkisi yaptı.

Rakiplerini bile şaşkına çeviren iflas talebi sonrası dev şirket çalışanları kara kara düşünmeye başladı. Birçok kişi şimdiden iş bulmak için arayışlara başladı.

Zincir marketlerde Stute şirket grubunun ürünleri peynir ekmek gibi satarken, reçelleri bir çok ülkeye de ihraç ediliyordu.

Reçellerin kaliteli meyvelerden yapıldığı belirtildi.