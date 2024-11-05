Gıda işletmeleri denetlenmeye devam ediyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gıda denetimleri aralıksız sürüyor. Denetimlerde zeytin ve zeytinyağı işletmeleri de denetleniyor.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli gıda tüketebilmesi için fırın, unlu mamüller, ekmek, tatlı, şekerli mamul, et ve süt ürünleri satışı ve üretimi yapan gıda işletmelerinin yanı sıra zeytin ve zeytinyağı üretim ve satış noktalarında da denetim gerçekleştirdi.

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Didim İlçe Tarım Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

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"Bakanlığımız tarafından rutin olarak devam eden denetimlere ilave olarak Gıda işletmelerinin mevzuatımızca belirlenen teknik ve hijyenik gereklilikleri ve Kanun tarafından tanımlanan işletmeci sorumluluklarına uygunluklarının doğrulanması amacıyla başlatılan eş zamanlı denetimler kapsamında ilçemizde faaliyet gösteren zeytin ve zeytinyağı üretim ve satış yerleri kontrol edilmiştir. Denetimlerimiz hafta boyunca devam edecektir" ifadeleri yer aldı.