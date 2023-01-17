17 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • 25 milyon Nijeryalı gıda kriziyle karşı karşıya

25 milyon Nijeryalı gıda kriziyle karşı karşıya

UNICEF, 25 milyon Nijeryalının 2023'te gıda kriziyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 17:46
Takip Et

Gıda krizi 25 milyonu etkileyecek

25 milyon Nijeryalı gıda kriziyle karşı karşıya
+
Aa
-

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamada, BM destekli gıda ve beslenme kuruluşu olan Cadre Harmonise'nin ekim 2022 raporuna dikkat çekildi.

Hükümetin ve uluslararası kuruluşların önlem almaması durumunda ülkede kuraklık dönemi sayılan haziran-ağustosta 25 milyon insanın gıda krizine maruz kalacağı belirtildi.

Sel felaketleri nedeniyle 676 bin hektardan fazla tarım arazisi zarar gördü

Açıklamada, çatışmanın, iklim değişikliğinin, enflasyon ve artan gıda fiyatlarının endişe verici boyutlara ulaştığı vurgulanarak, 17 milyon insanın bu nedenlerden gıda krizi ile karşılaşabileceği ifade edildi.

Risk altında olan 17 milyon insandan 3 milyonunun terör faaliyetlerinin yoğun yaşandığı Borno, Adamawa ve Yobe, adam kaçırma, silahlı gasp vakalarının olduğu Katsina, Sokoto, Kaduna, Benue eyaletlerinde olduğu belirtilerek, bunun da gıdaya erişimi zorlaştırdığı belirtildi.

Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansına (National Emergency Management Agency) göre, 2022 yağmur sezonunda meydana gelen sel felaketleri 676 bin hektardan fazla tarım arazisine zarar vererek hasadın azalmasına neden oldu.

HAVA KOŞULLARI GIDA KRİZİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Açıklamada, aşırı hava koşullarının gelecekte de gıda güvenliğini etkileyen en büyük faktörlerin başında yer alacağına işaret edildi.

Gıda güvenliğinden yoksun 17 milyon kişiden 3 milyonunun ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde yaşadığı belirtilen açıklamada, acil önlem alınmaması durumunda bu rakamın 4,4 milyona çıkacağı kaydedildi.

Halihazırda 8,3 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğu aktarılan açıklamada, bunların çoğunluğunun yerinden edilmiş nüfusu ve geri dönenleri kapsamadığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Nijerya İnsani Yardım Koordinatörü Matthias Schmale'nin görüşlerine de yer verildi.

Schmale, "Nijerya'daki gıda güvenliği ve beslenme durumu son derece endişe verici." ifadesini kullandı.

Kamplara yaptığı ziyaretlerde çocukların hayatta kalmak için mücadele verdiğini vurgulayan Schmale, bu durumun düzeltilmesi için hemen harekete geçilmesi uyarısında bulundu.

ÇOCUKLAR SAVUNMASIZ KALDI

Çocukların gıda güvensizliği karşısında son derece savunmasız olduğu belirtilen açıklamada, 17 milyon Nijeryalıdan yaklaşık 6 milyonu Borno, Adamawa, Yobe, Sokoto, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde yaşayan ve 5 yaş altı çocuklardan oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, akut yetersiz beslenmeye bağlı olarak çocuklar arasında ciddi bir ölüm riski bulunduğu belirtilerek, akut yetersiz beslenmeden muzdarip çocuk sayısının 2022 yılında 1,74 milyondan 2023'te 2 milyona çıkacağı uyarısı yapıldı.

Nijerya'nin Katsina, Zamfara ve Sokoto eyaletlerinde yaklaşık 2,9 milyon kişinin kıtlık boyutlarında gıda güvensizliği yaşadığı vurgulanan açıklamada, acil önlem alınmaması durumunda bu rakamın 4,3 milyona çıkacağı kaydedildi. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
1
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
2
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
3
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
4
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
5
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
6
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
7
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Doğalgaz hattı borusuna çarptı
﻿Doğalgaz hattı borusuna çarptı
﻿Doğalgaz hattı borusuna çarptı
﻿25 milyon Nijeryalı gıda kriziyle karşı karşıya
﻿25 milyon Nijeryalı gıda kriziyle karşı karşıya
﻿25 milyon Nijeryalı gıda kriziyle karşı karşıya
﻿Sapanca Gölü'nde su seviyesi 40 metre çekildi
﻿Sapanca Gölü'nde su seviyesi 40 metre çekildi
﻿Sapanca Gölü'nde su seviyesi 40 metre çekildi
﻿Hazine 2 ihalede 1,57 milyar lira borçlandı
﻿Hazine 2 ihalede 1,57 milyar lira borçlandı
﻿Hazine 2 ihalede 1,57 milyar lira borçlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.