Gıda zehirlenmesi tedavisi yapılan 6 kadın ve 24 çocuk taburcu edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Uşak'taki Kadın Konukevi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde gıda zehirlenmesi teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan 6 kadın ve 24 çocuğun taburcu edildiği, kuruluşlara yemek temini sağlayan firma ile yapılan sözleşmenin askıya alındığı bildirildi.

Gıda zehirlenmesi tedavisi yapılan 6 kadın ve 24 çocuk taburcu edildi

(AA) Bakanlıktan yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Uşak'taki Kadın Konukevi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde hizmet alan kadın ve çocukların dün yedikleri öğle yemeği sonucu gıda zehirlenmesi teşhisi ile hastaneye götürülerek tedavi altına alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, saat 14.00 itibarıyla tedavi altına alınanların sağlık durumlarına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle başvurusu yapılan 6 kadın, tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir.

Aynı sağlık sorunları nedeniyle toplam 34 çocuğumuz için de acil birimlerine başvurulmuş olup, 24 çocuğumuz tedavisinin ardından taburcu edilmiş, 10 çocuğumuzun tedavilerine hastanede devam edilmektedir.

Kuruluşlarımıza yemek temini sağlayan firma ile yapılan sözleşme askıya alınmıştır. Konuya ilişkin adli ve idari soruşturma devam etmektedir."

Öne Çıkanlar
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Son Haberler
Yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti Yaşam
Yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Kızılay Başkanlığı'na ramak kala Menzil'le ilişkisini inkar etti Güncel
Kızılay Başkanlığı'na ramak kala Menzil'le ilişkisini inkar etti
Kaka Volkan Demirel'e 18 yıl sonra yine gol attı. İzleyenlere eskileri hatırlattı Spor
Kaka Volkan Demirel'e 18 yıl sonra yine gol attı. İzleyenlere eskileri hatırlattı
Öldüresiye dayağa 4 tutuklama: Husumetlileri ağır yaralamıştı Güncel
Öldüresiye dayağa 4 tutuklama: Husumetlileri ağır yaralamıştı
Türkiye'den yola çıkan gemide tespit edildi. İtalya'da müdahale edilecek Güncel
Türkiye'den yola çıkan gemide tespit edildi. İtalya'da müdahale edilecek
Pişkin hırsızlar! Duvara bıraktıkları not görenleri şaşkına döndü Güncel
Pişkin hırsızlar! Duvara bıraktıkları not görenleri şaşkına döndü