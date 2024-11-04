Gıdada yeni skandal. Kastamonu'daki denetimlerde 75 kilogram at eti ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gıdada yeni skandal. Kastamonu'daki denetimlerde 75 kilogram at eti ele geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı listede, birçok ilde vatandaşlara sunulan pek çok ürünün uygunsuz olduğu görülmüştü. Gıda skandallara bir yenisi daha eklendi.

Kastamonu'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde at eti olduğu değerlendirilen 75 kilogram et ele geçirildi.

atetihaberi.jpgKastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince etlere incelenmek üzere el konuldu.
Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görevli zabıta ekipleri, denetim yaptıkları sırada hijyen şartlarına uygun olmayan şekilde poşetler içerisinde etler tespit etti.

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Ekipler, yaptıkları incelemede etlerin Adana'dan Kastamonu'ya otobüslerle getirildiğini ve uygun şekilde muhafaza altına alınmadığını belirledi. Daha sonra Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince etlerle ilgili inceleme yapıldı.

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Yapılan incelemelerin ardından at eti olduğu değerlendirilen 75 kilogram ete İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el konuldu. Ayrıca ekipler, olayla ilgisi bulunan şahıslar hakkında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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