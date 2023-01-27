27 Ocak 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir Benficalı yıldızı Türkiye'ye getiriyor

Başakşehir Benficalı yıldızı Türkiye'ye getiriyor

Yıldız futbolcu Gil Dias, İstanbul yolunda. Yıldız oyuncu SL Benfica'dan ayrılarak kısa zamanda Türkiye'ye gidecek. 26 yaşındaki sol bek Başakşehir'de forma giyecek.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 11:40
Takip Et

Gil Dias, SL Benfica'dan İstanbul'a geliyor

Başakşehir Benficalı yıldızı Türkiye'ye getiriyor
+
Aa
-

Avrupa'da transferin gözde isimlerinden Gil Dias, Başakşehir'in futbolcusu olamaya çok yakın.
26 yaşındaki sol bekin, SL Benfica'dan ayrılarak Türkiye'ye gideceği Portekiz basını tarafıdan iddia edildi.

SIC Notícias tarafından transferin detayları kamuoyuna duyruldu.
Bu sezon Gil Dias, Roger Schmidt tarafından fazla forma şansı bulamamış ve SL Benfica'da sadece iki kez forma giymişti.
AS Monaco, ACF Fiorentina, Nottingham Forest, Olympiacos ve Granada'da oynadıktan sonra Gil Dias bir kez daha yurtdışında kariyerine devam edecek.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
1
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
2
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti
3
﻿Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti
﻿Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
4
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
5
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
6
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
7
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Bağıra çağıra geliyor! Türkiye'de Strep-A vakalarında artış uyarısı
﻿Bağıra çağıra geliyor! Türkiye'de Strep-A vakalarında artış uyarısı
﻿Bağıra çağıra geliyor! Türkiye'de Strep-A vakalarında artış uyarısı
﻿Bilecik'te çocuklar ara tatilin keyfini çıkarıyor
﻿Bilecik'te çocuklar ara tatilin keyfini çıkarıyor
﻿Bilecik'te çocuklar ara tatilin keyfini çıkarıyor
﻿İzmir’i sağanak vurdu! Polis aracı çöken yolun içine düştü
﻿İzmir’i sağanak vurdu! Polis aracı çöken yolun içine düştü
﻿İzmir’i sağanak vurdu! Polis aracı çöken yolun içine düştü
﻿Datça'yı fırtına vurdu
﻿Datça'yı fırtına vurdu
﻿Datça'yı fırtına vurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.