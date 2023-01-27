Başakşehir Benficalı yıldızı Türkiye'ye getiriyor

Avrupa'da transferin gözde isimlerinden Gil Dias, Başakşehir'in futbolcusu olamaya çok yakın.

26 yaşındaki sol bekin, SL Benfica'dan ayrılarak Türkiye'ye gideceği Portekiz basını tarafıdan iddia edildi.



SIC Notícias tarafından transferin detayları kamuoyuna duyruldu.

Bu sezon Gil Dias, Roger Schmidt tarafından fazla forma şansı bulamamış ve SL Benfica'da sadece iki kez forma giymişti.

AS Monaco, ACF Fiorentina, Nottingham Forest, Olympiacos ve Granada'da oynadıktan sonra Gil Dias bir kez daha yurtdışında kariyerine devam edecek.