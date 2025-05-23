Gilgeous-Alexander coşuyor, Thunder NBA finaline koşuyor

Ev sahibi avantajı bulunan Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves'u Paycom Center'da ağırladı. Thunder'da sezonun en değerli oyuncusu seçilen Shai Gilgeous-Alexander karşılaşmaya damga vurdu. 38 sayı, 3 ribaunt, 8 asist le oynayan basketbolcu maçı Thunder'a getiren isimdi. Shai Gilgeous-Alexander'a Jalen Williams 26 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma ve Chet Holmgren 22 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle eşlik etti.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 32 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle ve Jaden McDaniels 22 sayı, 2 ribauntla oynadı. Serinin üçüncü maçı, 25 Mayıs Pazar günü TSİ 03.30'da Timberwolves'un ev sahipliğinde oynanacak.

