Gilgeous-Alexander coşuyor, Thunder NBA finaline koşuyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Gilgeous-Alexander coşuyor, Thunder NBA finaline koşuyor

NBA Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves'u 118-103 yenen Oklahoma City Thunder, seride 2-0 öne geçti. Sezonun en değerli oyuncusu seçilen Shai Gilgeous-Alexander karşılaşmada yıldızlaştı.

Ev sahibi avantajı bulunan Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves'u Paycom Center'da ağırladı. Thunder'da sezonun en değerli oyuncusu seçilen Shai Gilgeous-Alexander karşılaşmaya damga vurdu. 38 sayı, 3 ribaunt, 8 asist le oynayan basketbolcu maçı Thunder'a getiren isimdi. Shai Gilgeous-Alexander'a Jalen Williams 26 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma ve Chet Holmgren 22 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle eşlik etti.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 32 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle ve Jaden McDaniels 22 sayı, 2 ribauntla oynadı. Serinin üçüncü maçı, 25 Mayıs Pazar günü TSİ 03.30'da Timberwolves'un ev sahipliğinde oynanacak.

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