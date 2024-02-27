Gine'de başlayan genel grevde 2 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Gine'de başlayan genel grevde 2 kişi hayatını kaybetti
Gine'de yüksek gıda fiyatları ve sansürü protesto etmek için dün başlatılan genel grev, çıkan sokak olaylarında 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle devam ediyor.

Başkent Konakri'de temel gıda maddelerinin fiyatının düşürülmesi, medyaya uygulanan sansürün sona erdirilmesi ve bir sendikacının serbest bırakılması talepleriyle başlayan genel grev, ikinci gününde de etkisini sürdürüyor.

Sivil toplum kuruluşları, genel grevin taleplerinin karşılanması durumunda sona ereceğini belirtiyorlar.

Ulusal basına göre, Konakri'de yaşam durma noktasına gelirken, bazı banliyölerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.

Yarbay Mamadi Doumbouya'nın 5 Eylül 2021'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi devirerek iktidara el koymasının ardından, Doumbouya liderliğindeki askeri hükümet protestoları yasaklamış ve bazı medya kuruluşlarının yayınlarını kesmişti.

Son olarak, 19 Şubat'ta Başbakan Bernard Goumou liderliğindeki hükümet gerekçe göstermeksizin feshedilmiş, hükümet üyelerinin mal varlıkları dondurulmuş ve pasaportlarına el konulmuştu.

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