Son dönemde yıldızı parlayan ve rol aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Giray Altınok, katıldığı bir davette gazetecilerin emeklilik sorularını yanıtladı. "Ne olursa, emekli olursunuz?" sorusuna Altınok, "Yorulursam emekli olurum. Evimizi, arabamızı aldık. Yeter çok şükür" dedi.

Altınok’un bu açıklamasının ardından her yerde ünlü oyuncunun emeklilik sinyalleri verdiği haberleri dolanmaya başladı. Hakkında çıkan haberleri gören Altınok, sosyal medya hesabından ‘Ulan röportaj yapılırken ordaydım Allahtan’ dedi.

Prens dizisi ile birlikte büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Altınok, kıvrak zekası ve başarılı oyunculuğuyla birlikte son yılların en çok beğenilen oyuncularından bir tanesi haline geldi.

Altınok, katıldığı bir davette, emekliliği ile ilgili söylediği sözler dikkat çekti.

GİRAY ALTINOK EMEKLİLİK SORUSUNU CEVAPLADI

Ünlü oyuncu "Ne olursa emekli olursunuz?" sorusunu yanıtladı.

"ÇOK ŞÜKÜR"

Muhabirlerin sorularına samimiyetle cevap veren Altınok, "Yorulursam emekli olurum. Evimizi, arabamızı aldık. Yeter çok şükür" dedi. Ünlü oyuncunun bu sözleri emeklilik sinyali olarak algılandı. Altınok hakkında çıkan emeklilik sinyalleri haberlerini yalanladı.

GİRAY ALINOK KİMDİR?

2018 yılında kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile dünya evine giren Altınok, 2024 yılında ilk kez baba olarak oğlu Emir'i kucağına aldı.

Türk oyuncu ve senarist Giray Altınok, 1983 yılında Tokat Erbaa'da dünyaya geldi. Çorlu'da büyüdü. Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi. Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldı. Sinema kariyerine ilk olarak, 2011 yılında Kaybedenler Kulübü adlı filmle başladı. Daha sonra Labirent, Vücut, G.D.O. KaraKedi ve Tut Sözünü gibi filmlerde de rol aldı.

1975 yılındaki Türk sinemasının klasik film serisi Hababam Sınıfı'nın devam filmini yazdı ve oynadı. Show TV'de yayınlanan komedi programı Güldür Güldür Show'da oyunculuk yaptı.