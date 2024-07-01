Girdiği göletten cansız bedeni çıkartıldı

Kaynak: İHA
Girdiği göletten cansız bedeni çıkartıldı

Niğde'de aşırı sıcaklardan bunalan Mehmet Elmas serinlemek için Gümüşler Baraj Göleti'ne girdi. Gözden bir anda kaybolan Elmas için arama çalışması başlatıldı. Elmas'ın cansız bedeni dalgıçlar tarafından sudan çıkartıldı.

Niğde merkeze bağlı Gümüşler beldesinde serinlemek için 40 yaşındaki Mehmet Elmas Gümüşler Baraj Göleti'ne girdi. Bir süre sonra Elmas gözden kayboldu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler Elmas'ı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Ancak havanın karamasıyla arama çalışmaları ertesi güne kaldı. Niğde Valisi Cahit Çelik "Dün serinlemek için Gümüşler Barajı'na gelen 3 vatandaşımızdan bir tanesi göle serinlemek için girmiş. Arkadaşları gölden çıkmadığını görünce durumu ihbar etmiş ve hemen jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerini buraya sevk ettik" dedi.

"Adana ve Mersin'den dalgıç ekipleri talep ettik" diyen Cahit Çelik "Adana'dan 6, Mersin'den ise 4 kişilik dalgıç ekip geldi. 10 kişilik dalış ekibi vatandaşımızı dün 21.50'ye kadar aradılar ancak gece suyun içindeki görünürlük zor olduğu için ara verilmişti. Gün ışığı ile beraber arama çalışmaları başlatıldı" ifadelerine yer verdi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis, Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timinin sabah saatlerinde başlattıkları arama çalışmaları sonucunda Mehmet Elmas'ın cansız bedenine ulaşıldı. Mehmet Elmas'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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