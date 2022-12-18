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Giresun Merkez’de icradan satılık fındık bahçesi

T.C. Giresun İcra Dairesi tarafından Giresun Merkez'de icradan satılık 4.182 m² fındık bahçesi satılacak.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 10:24
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Giresun Merkez’de icradan satılık fındık bahçesi

Giresun Merkez’de icradan satılık fındık bahçesi
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Giresun İl, Merkez İlçe, İNİŞDİBİ Mahalle/Köy, Ev Arkası Mevkii, 149 Ada, 25 Parsel, Fındık Bahçesi Nolu Bağımsız Bölüm Kıymet takdirine konu taşınmaz tapu kaydına göre, Giresun İli Merkez İlçesi İnişdibi Köyü Ev Arkası Mevkiinde bulunmaktadır. Toprak yapısı yarı humuslu özelliktedir. Tarımsal anlamda uygundur. Arazi bakımlı ve normal dikim fındık dikim sistemindedir. Belirtilen parselin toplam yüzölçümü 4.182,53 m²dir. Tapu kaydında Fındık Bahçesi olarak geçmektedir. Parselin Genel Eğimi; (%30-50) aralıklarında değişmektedir. Parsele temaslı doğrudan araç yolu yoktur.Parsel?e 50 m mesafe uzaklıktan araç yolu geçmektedir. Arazi m² değeri tarımsal gelir metodu kullanılmak sureti ile hesap edilmiştir. En Yakın Yerleşim Birimine 2 Km kadardır. Deniz seviyesinden 500m-750m yüksekliktedir. Yüksek kesimde bulunmaktadır. Üzerinde yer alan fındık ocakları ekonomik olarak kullanılmaktadır ve faydalanmaya uygundur.

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