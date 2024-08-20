Giresun'da araba dereye uçtu! 4 yaralı

Araba dereye uçtu! 4 yaralı
Giresun'un Espiye ilçesinde bir hafif ticari aracın dereye düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza dün akşam saat 20:21'de Espiye'nin Soğukpınar beldesi yolu üzerindeki Direkbükü mevkiinde gerçekleşti.
Araç dereye düştüğünde, olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.
Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, 1 kişi Tirebolu Devlet Hastanesine, 1 kişi Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer 2 kişi ise Espiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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