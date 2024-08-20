Giresun'da araba dereye uçtu! 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Giresun'da araba dereye uçtu! 4 yaralı

Giresun'da hafif ticari araç dereye uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Araba dereye uçtu! 4 yaralı

Giresun'un Espiye ilçesinde bir hafif ticari aracın dereye düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza dün akşam saat 20:21'de Espiye'nin Soğukpınar beldesi yolu üzerindeki Direkbükü mevkiinde gerçekleşti.

Araç dereye düştüğünde, olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, 1 kişi Tirebolu Devlet Hastanesine, 1 kişi Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer 2 kişi ise Espiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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