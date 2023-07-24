Giresun'da bir çocuk odun motorundan motosiklet yaptı

Giresun’da bir çocuğun tamamen kendi imkanlarıyla yaptığı odun motorundan motosiklet görenleri hayran bıraktı.

Giresun'da bir çocuk odun motorundan motosiklet yaptı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde okuldan fırsat buldukça bir tamirhanede çırak olarak çalışan 15 yaşındaki genç, ağaç motoruyla bisikletini bir araya getirerek motobisiklet yaptığı video yeniden sosyal medyada gündem oldu.

Tirebolu Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümünde 10. Sınıf öğrencisi olan Atakan Zambak, boş zamanlarını değerlendirip, çırak olarak çalıştığı tamirhanede hurda parçalardan ürettikleriyle dikkat çekiyor.

Son olarak hurdaya ayrılmış ağaç motoruyla bisikletini birleştirerek motobisiklet yapan Atakan Zambak, “Okulda bilgisayar bölümünde öğrenciyim. Kodlama üzerine çalışmalar yapıyorum. Hurda parçalardan uzaktan kumandalı araçlar yaptım. Aynı zamanda çırak olarak çalıştığım tamirhanede işe yaramayan hurda parçalardan bir şeyler ortaya çıkarmaktan da hoşlanıyorum. Son olarak işe yaramayan ağaç motorunu ve sanayide hurdaya ayrılmış parçaları toplayarak bisikletimi motobisiklete çevirdim. Motobisikletimle yakın mesafede ulaşım sağlıyorum. Yaptığım başka çalışmalarda var. Şuan çamaşır makinası hurdalarından da araba üzerinde çalışıyorum. Aslında insansız hava aracı da yapmak istiyorum. Ancak bunun için desteğe ihtiyacım var. Belki ilerleyen süre içerisinde okulda yaptığım kodlamalarla birlikte daha teknolojik üretimlerde ortaya koyabilirim” dedi.

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