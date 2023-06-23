Giresun'da büyük afet. Sel her yeri yıktı

Çetin, “Afatın boyutu çok büyük. Şuana kadar bir can kaybı yaşanmadı ama Çağlayan mahallemizde bir evden haber alamadık. İçinde aile yoktu ama yalnız yaşayan bir şahıs vardı. Rıdvan Coşar isimi vatandaşımız var mı yok mu evdemiydi onu araştırıyoruz. Daha önceki yıllarda dere taşması olayımız vardı ama bu ondan da büyük bir afet. Her tarafımızı yıktı. Büyük heyelanlar oluştu” diye konuştu.