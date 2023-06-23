Giresun'da büyük afet. Sel her yeri yıktı

Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde gece etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında sel, heyelan ve su baskınları yaşandı. Felaketin boyutu görüntülendi.

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Giresun'da büyük afet. Sel her yeri yıktı 1

İHA’nın haberine göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir kaç gündür etkili olan şiddetli yağışlar Giresun'un Duroğlu beldesinde sel, heyelan ve su baskınlarına yol açtı.

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Giresun'da büyük afet. Sel her yeri yıktı 2

Belde merkezinden geçen Çengel Deresi'nin taşması sonucu dağlardan gelen çakıl, moloz ve ağaç parçaları belde merkezinde büyük maddi hasara yol açtı. Çok sayıda araç çamur yığınları altında kalırken, teresubat belde merkezinde hasara neden oldu.

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Giresun'da büyük afet. Sel her yeri yıktı 3

Ev ve iş yerlerini su basarken, ekipler kepçe yardımı ile evlerinde mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. AFAD ve Kızılay ekipleri vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba sarfetti.

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Giresun'da büyük afet. Sel her yeri yıktı 4

Yollarda da çok sayıda heyelan yaşanırken, beldeye bağlı bir çok köy yolu heyelan nedeniyle kapandı. Bir çok tarım arazisi ve fındık bahçesi sel suları nedeniyle zarar gördü.

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Giresun'da büyük afet. Sel her yeri yıktı 5

Duroğlu Beldesi’nin Belediye Başkanı Halil Çetin, büyük bir afet ile karşı karşıya olduklarını belirterek “Şuana kadar bir can kaybı yaşanmadı ama Çağlayan mahallemizde bir evden haber alamadık” dedi.

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Giresun'da büyük afet. Sel her yeri yıktı 6

Çetin, “Afatın boyutu çok büyük. Şuana kadar bir can kaybı yaşanmadı ama Çağlayan mahallemizde bir evden haber alamadık. İçinde aile yoktu ama yalnız yaşayan bir şahıs vardı. Rıdvan Coşar isimi vatandaşımız var mı yok mu evdemiydi onu araştırıyoruz. Daha önceki yıllarda dere taşması olayımız vardı ama bu ondan da büyük bir afet. Her tarafımızı yıktı. Büyük heyelanlar oluştu” diye konuştu.

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Giresun'da büyük afet. Sel her yeri yıktı 7

Geceden beri ayakta olduğunu belirten Çetin “Zaten afet uyarısı vardı. Uyumadık, ayaktaydık. Gece birden beri mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarıyoruz. Malamahmutoğlu mahallemizde 5 kişilik bir aile vardı, ikisi çocuk. Bunlardan biri hastaneye gitti. Taşların arasına ayakları sıkılmış ama hayati bir tehlike bulunmadığını öğrendik.

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Giresun'da büyük afet. Sel her yeri yıktı 8

Heyelandan dolayı ulaşılamayan noktalarımız var. Mandıra vardı hayvanlar vardı suyun içinde onlar kurtarılmaya çalışılıyor. Çağlayan mahallesinde bir ev yıkıldı. İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor” şeklinde konuştu

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Giresun'da büyük afet. Sel her yeri yıktı 9
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Giresun'da büyük afet. Sel her yeri yıktı 10
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Giresun'da büyük afet. Sel her yeri yıktı 11
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Giresun'da büyük afet. Sel her yeri yıktı 12
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Giresun'da büyük afet. Sel her yeri yıktı 13
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Giresun'da büyük afet. Sel her yeri yıktı 14
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Giresun'da büyük afet. Sel her yeri yıktı 15
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Giresun'da büyük afet. Sel her yeri yıktı 16
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Giresun'da büyük afet. Sel her yeri yıktı 17
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