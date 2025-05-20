Giresun’da gösteri uçuşunda şok kaza! Paramotor denize çakıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Giresun’da 19 Mayıs gösteri uçuşunda paramotor, kalkıştan kısa süre sonra denize düştü. Kaza anı cep telefonuyla kaydedildi. Çevredekilerin yardımıyla pilot ve yanındaki kişi karaya çıkartıldı.

Kentte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Güre Mahallesi'ndeki sahilde paramotorlar ile gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Giresun, Trabzon ve Ordu'dan 6 pilotun katıldığı gösteride sahilden havalanan pilotlar, hava akrobasi, bayrak açma ve hava oyunları gösterilerinde bulundu. Gösteriler sırasında pilot ile bir kişinin bulunduğu paramotor, kalkıştan kısa süre sonra denize düştü.

Çevredekilerin yardımıyla karaya çıkarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, paramotorun denize düşme anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

Giresun’da gösteri uçuşunda şok kaza! Paramotor denize çakıldı

Giresun’da gösteri uçuşunda şok kaza! Paramotor denize çakıldı

Giresun’da gösteri uçuşunda şok kaza! Paramotor denize çakıldı

Giresun’da gösteri uçuşunda şok kaza! Paramotor denize çakıldı

Giresun’da gösteri uçuşunda şok kaza! Paramotor denize çakıldı

Giresun’da gösteri uçuşunda şok kaza! Paramotor denize çakıldı

Giresun’da gösteri uçuşunda şok kaza! Paramotor denize çakıldı

Giresun’da gösteri uçuşunda şok kaza! Paramotor denize çakıldı

Son Haberler
Asya borsaları tarife savaşında ne yönde gidecek? (20 Mayıs 2025)
Asya borsaları tarife savaşında ne yönde gidecek?
TÜİK açıkladı! Tarımsal girdi fiyatları belli oldu
TÜİK açıkladı! Tarımsal girdi fiyatları belli oldu
TCMB duyurdu: Nisan ayı konut fiyat endeksi belli oldu
TCMB duyurdu: Nisan ayı konut fiyat endeksi belli oldu
Galatasaray'ın çılgın kutlama planı: Hedef 1 milyon
Galatasaray'ın çılgın kutlama planı: Hedef 1 milyon
Xiaomi’den 6,9 milyar dolarlık çip hamlesi
Xiaomi’den 6,9 milyar dolarlık çip hamlesi