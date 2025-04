Giresun'da Kent Lokantası'na yoğun rağbet

Giresun Belediyesi'nin hizmete açtığı Kent Lokantası yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Hafta içi her gün 3 çeşit yemeğin 75 liraya servis edildiği Kent Lokantası'nda her yaştan ve her kesimden vatandaş yararlanıyor. Kent Lokantası'nda 12.30-16.00 saatleri arasında günlük yaklaşık 500 kişiye hizmet veriliyor.

"Projelerimize devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Fuat Köse, ramazan ayında kapalı kalan ancak bayramdan sonra yeniden hizmet vermeye başlayan Kent Lokantası'na talebin yoğun olduğunu söyledi. Köse, "Hedefimiz halkımıza uygun fiyatlarla sağlıklı ve lezzetli yenmek sunmak. Lokantamızdaki yemekler vatandaşlar tarafından talep görüyor ve her gün tükeniyor. Sosyal Belediyecilik alanındaki projelerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Giresun Kent Lokantası, Şeyhkeramettin Mahallesi'nde bulunan Belediye Ek Hizmet Binası girişinde hizmet veriyor.