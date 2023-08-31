Giresun’da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun’da minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Giresun’da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Espiye’den Yağlıdere istikametine gitmekte olan Bahri Ö. idaresindeki 28 EG 963 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Vahit S. yönetimindeki 16 ZG 398 plakalı otomobil, Hacımahmutlu köyü mevkinde kafa kafaya çarpıştı.

aw020450-01.jpgKazada minibüs sürücüsü Bahri Ö., otomobil sürücüsü Vahit S. ile otomobilde bulunan Elmas Seyidoğlu yaralı olarak olay yerine gelen 112 Sağlık görevlileri tarafından Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen 72 yaşındaki Elmas Seyidoğlu hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Son Haberler
Avrupa Fener'in kanatlarının altında. Fatih Saboviç yazdı Spor
Avrupa Fener'in kanatlarının altında. Fatih Saboviç yazdı
İslam Memiş'ten altın sahiplerini telaşa düşüren uyarı: "Yarın geç olabilir, hazırlığa başlayın" Ekonomi
İslam Memiş'ten altın sahiplerini telaşa düşüren uyarı: "Yarın geç olabilir, hazırlığa başlayın"
Laçin'de orman yangını Güncel
Laçin'de orman yangını
Meteoroloji’den çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji’den çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Başı açık kadınlara otobüste baskı. Mahalle baskısı her yerde Güncel
Başı açık kadınlara otobüste baskı. Mahalle baskısı her yerde
Ermenistan'ın provokasyonlarına rağmen Azerbaycan'ın Karabağ Ermenilerine gönderdiği yardım tırları engelleniyor Dünya
Ermenistan'ın provokasyonlarına rağmen Azerbaycan'ın Karabağ Ermenilerine gönderdiği yardım tırları engelleniyor
Dursun Özbek Şampiyonlar Ligi'nde ateş grubuna düşünce bakın ne dedi Spor
Dursun Özbek Şampiyonlar Ligi'nde ateş grubuna düşünce bakın ne dedi