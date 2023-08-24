Giresun’da organ bağışı 3 kişiye umut oldu

DHA'nın haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, organ bağışının önemine dikkat çekti.

Hipertansiyon sonucu beyin ölümü

Giresun’da hipertansiyon sonucu gelişen kafa içi kanama nedeniyle hastaneye kaldırılan 64 yaşındaki bir hasta, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Hastanın yakınları, organlarını bağışlama kararı aldı.

Karaciğer ve böbrekler nakledildi

Hastanın bağışladığı karaciğer ve böbrekler, eş zamanlı olarak Ankara, Sivas ve Samsun’da nakil bekleyen üç ayrı hastaya nakledildi. Nakillerin başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, organ bağışının detaylarını Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca, “Giresun’da hipertansiyon sonucu gelişen kafa içi kanama nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hasta, bağışlamış olduğu organlarıyla, nakil bekleyen 3 kişiye yeni bir yaşam armağan etti. Yakınlarının da onayıyla donörden alınan karaciğer ve böbrekler, eş zamanlı olarak Ankara, Sivas ve Samsun’da nakil bekleyen üç ayrı hastaya nakledildi” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, organ bağışının hayat kurtardığını vurgulayarak, “Organ bağışında bulunan herkes gibi bu hasta da hayatını kaybetse de başka hayatlar kurtardı. Organ bağışının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızın Alo 182 hattını arayarak bilgi alabileceklerini hatırlatmak isterim” dedi.