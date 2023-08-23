Giresun'da otomobil dere yatağına devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Giresun'un Keşap ilçesinde bir otomobil dere yatağına devrildi. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Giresun'da otomobil dere yatağına devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

İlçenin Karabulduk köyünde Hüseyin Karabürk idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metreden dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, Giresun Belediyesi itfaiyesi ve İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildekilerden Halime Karaca'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan yaralılar Hüseyin, Hasan, Furkan ve Hanife Karabürk olay yerindeki sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Kentteki hastanelere sevk edilen yaralılardan Hüseyin ve Hasan Karabürk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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