Giresun'da otomobil dereye yuvarlandı. karı- kocayı ölüm ayırdı

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi Tamzara Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Şehir merkezinden ilçeye seyir halinde ilerleyen olan Mehmet Bölük’ün kullandığı 28 AGG 209 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak yol kenarından geçen Tamzara Irmağı’na hızla yuvarlandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dere içerisinde duran otomobil yan yattı. Otomobilin içindeki karı koca yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılardan Mehmet Bölük’ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.