Giresun’da şüpheli ölüm

Kaynak: İHA
Giresun’da şüpheli ölüm

Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşlı bir adam, evinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Kovanlık Beldesi Ahurlu mahallesinde ikamet eden 78 yaşındaki İhsan Gündoğdu, eve gelen yakınları tarafından yanında bir silahla ölü halde yerde yatarken bulundu.

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Yakınlarının yaptığı ihbar sonrası olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekipleri Gündoğdu’nun göğsünden tek kurşunla vurulduğunu ve yanında bulunan silahın ise ruhsatsız olduğunu tespit etti.

Gündoğdu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, yaşanan olayla ilgili yetkili makamlarca soruşturma başlatıldı.

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