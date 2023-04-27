Giresun’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Giresun’un Bulancak ilçesinde meydan gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Giresun’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Ordu'dan Giresun'a seyir halinde bulunan Nikolos Gelashvili idaresindeki GS-99-M plakalı tır Bulancak ilçesi Fatoğlu Kavşağı'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 FJY 737 plakalı otomobil ile çarpıştı.

aw879414-02.jpg Meydana gelen kazada 34 FJY 737 plakalı otomobilde bulunan Atilla Bektaş, Hayri Çiplakçöke, Melek B., Cemile Ç. ve Firdevs A. yaralı olarak Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

aw879414-03.jpgHastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Atilla Bektaş, Hayri Çiplakçöke hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Öne Çıkanlar
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Son Haberler
Kılıçdaroğlu'nun Proje ve Yatırım Başdanışmanı açıkladı. Bay Kemal 300 milyar doları nasıl getirecek! Siyaset
Kılıçdaroğlu'nun Proje ve Yatırım Başdanışmanı açıkladı. Bay Kemal 300 milyar doları nasıl getirecek!
İmamoğlu'ndan Nebati'ye 'cücük' göndermesi Siyaset
İmamoğlu'ndan Nebati'ye 'cücük' göndermesi
Kılıçdaroğlu açıkladı. 22.30’da bir müjdem var! Güncel
Kılıçdaroğlu açıkladı. 22.30’da bir müjdem var!
BDDK'dan elektrikli otomobile yönelik kredilerde yeni düzenleme Ekonomi
BDDK'dan elektrikli otomobile yönelik kredilerde yeni düzenleme
Türk Telekom- Galatasaray maçı öncesi flaş karar Spor
Türk Telekom- Galatasaray maçı öncesi flaş karar
Kılıçdaroğlu'ndan Bozdağ'a sert çıkış: Ortadoğu bataklığının kodları ile konuşan siyasetçileri emekli edeceksin Siyaset
Kılıçdaroğlu'ndan Bozdağ'a sert çıkış: Ortadoğu bataklığının kodları ile konuşan siyasetçileri emekli edeceksin