Giresunspor'dan Fenerbahçe'ye tezahüratlı gönderme

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Giresunspor - Fenerbahçe maçının ardından ev sahibi ekipten Fenerbahçe'ye flaş bir gönderme yapıldı.
Giresunsporlu tribünler maçın 1-1 sona ermesinin ardından "Fener Ağlama" şeklinde tezahüratta bulundu.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından maç sonu Giresunlu taraftarlar Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Giresunspor - Fenerbahçe maçının ardından ev sahibi ekipten Fenerbahçe'ye flaş bir gönderme yapıldı.
Giresunsporlu tribünler maçın 1-1 sona ermesinin ardından "Fener Ağlama" şeklinde tezahüratta bulundu.