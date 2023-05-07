Giresunspor'dan Fenerbahçe'ye tezahüratlı gönderme

Fenerbahçe'nin deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından maç sonu Giresunlu taraftarlar Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Giresunspor'dan Fenerbahçe'ye tezahüratlı gönderme

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Giresunspor - Fenerbahçe maçının ardından ev sahibi ekipten Fenerbahçe'ye flaş bir gönderme yapıldı.

Giresunsporlu tribünler maçın 1-1 sona ermesinin ardından "Fener Ağlama" şeklinde tezahüratta bulundu.

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