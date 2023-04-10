Aboubakar boksör gibi vurdu hakem seyretti. Giresunspor'un hakem isyanı

Beşiktaş'ın attığı ikinci gol öncesi Vincent Aboubakar ile Görkem Sağlam arasındaki pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu devam ettirdi.

Giresunsporlu futbolcuların itirazları sonrasında VAR'dan da bir uyarı gelmeyince Karaoğlan golü verdi.

Beşiktaş'ın Gaziantep ile oynadığı maçta N'Koudou, rakibi Kitsiou'ya kafa ile vurmuş, hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonda Kamerunlu yıldızı sarı kartla cezalandırmıştı. VAR'dan gelen "Krımızı kart" uyarısına rağmen Karaoğlan "Ben sarıda kalacağım" diyerek gündem olmuştu.

YİNE KARAOĞLAN YİNE KIRMIZI İSYANI

Kamuoyunda kırmızı kart tartışmaları yaşanırken dün akşamki maçta da benzer görüntüler ortaya çıktı. Hakem yine Atilla Karaoğlan'dı. Aboubakar'ın orta sahada müdahalesi sonrası Görkem yerde kalırken Karaoğlan oyunu devam ettirdi. Giresunsporlu futbolcular, pozisyona uzun süre itiraz etse de hakemin kararı değişmedi.

"LALE ORTA İSTİFA"

Maç sonu Giresunspor Başkan Vekili Ferhat Karademir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Aboubakar yumruğu bize değil Türk futboluna atmıştır. Birkaç hafta önce kafa atan oyuncuya kırmızı vermemek için abartıyor diyerek VAR hakemlerine karşı gelecek kadar Beşiktaş'ı korumaya çalışan hakemi bu maça verme sebebiniz belli oldu. Kara gecenin başlangıç pozisyonu, penaltı öncesi Salih'in Alper'i net çekmesi ve faul sonrası, oyuncularımızın itirazına rağmen VAR devreye girmedi.

"ACİL REAKSİYON BEKLİYORUZ"

Girse de Atilla bey izlemeye tenezzül etmez. Sonrasında Perez'e çok net penaltı. Çalınan hakkımız ağır gelir taşıyamazsınız. Haddinden fazla emek taşır. Adalet herkese lazım. TFF acil reaksiyon bekliyoruz. Yoksa camia olarak yaşananların bilginiz doğrultusunda olduğu fikri ortaya çıkacaktır. Lale Orta istifa!" ifadelerini kullandı.

Aboubakar'ın pozisyonu tartışma yarattı

Fırat Aydınus: Görüntüler net değil

Fırat Aydınus: Aboubakar önce Giresunlu oyuncuya kafa sallıyor. Bu görüntüler, kafayı salladığını gösteriyor. Sonra ikinciyi yapıyor, bir daha sallıyor. 2 kere kafa sallıyor. Topsuz alanda olan bir durum bu. Giresunsporlu yere yattı. Sonradan başka bir açıdan gösterdiğinde Görkem'e karşı Aboubakar'ın sağ kolunu savurduğunu net bir şekilde kale arkasından görüyoruz. 2 kere kafa salladığını, sonra kolunu savurduğunu görüyoruz. Görüntüler çok net değil.

VAR yokmuş gibi yöneteceksen, VAR yokmuş gibi yardımcılarınla iş bölümü yapmalısın. Dördüncü hakemin yakalaması lazım bunu, Atilla Karaoğlan'a bildirmesi lazım. VAR baktı etti, kanıt göremedi herhalde.

Aboubakar kolunu savurmuş, kafasını sallamış gibi diyoruz. Farazi ve hissiyatla. Net kanıtım yok. Bu pozisyondan sonra Atilla Karaoğlan, Aboubakar ile konuştu. Bir şeyler anlattı Aboubakar'a. Ne anlatmış olabilir? Görmediğin bir pozisyon için Aboubakar'ı neden ikaz ediyorsun.

Aboubakar bir şey yaptı, kırmızı kartlık değil sarı kartlık mı dediler kulağına, belki de yardımcısı demiştir. Görmediğin bir pozisyon üzerine Aboubakar'a ikazda bulunuyorsun. Kırmızıya yakınım bu pozisyonda şiddetli hareketten dolayı.

Ahmet Çakar: Vurma net görülmüyor

Ahmet Çakar: Atilla Karaoğlan bu ülkenin iyi hakemlerinden biri. Dün gece de oldukça iyi bir maç yönetti. Belki bir-iki tartışmalı faul kararı var, bunlardan biri Aboubakar'ın rakibine yaptığı hareket. Çok net bir vurma görülmüyor, formadan çekme ve itme var gibi.

Erman Toroğlu: Öküz gibi pozisyonları...

Erman Toroğlu: Aboubakar rakibine tokat mı yumruk mu geçiriyor. Bu pozisyon niye gelmez? İşte bunlar olunca insanın midesi bulanıyor. Herkes zaten öküz altında bir buzağı arıyor ama bırakın öküz altındaki buzağıyı koskoca öküz gibi pozisyonları göstermiyorlar."

Deniz Çoban: Bu bir kırmızı kart

Deniz Çoban: Topsuz alanda Aboubakar, Görkem'i taciz ediyor. 1-2 defa kafasını öne doğru çıkartıyor. Kafa atıyor desem tam karşılığı değil, gerçekleşmiyor. Yokluyor oyuncuyu. Top başka bir bölgede oynanırken; Aboubakar, kolunu açıkça savuruyor. Biz açıyı büyütüyor. VAR odasında da büyüterek bakılıyor. Yaklaştırıp değerlendirebiliyorlar. Bu bir kırmızı kart.

ABOUBAKAR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Aboubakar, son dönemde yakaladıkları başarının birlik ve beraberlikten kaynaklandığını söyledi. Kamerunlu forvet, "Ben takımı sırtlamıyorum. Arkadaşlarım gerçekten çok iyi. Kollektif olarak oynuyor, savaşıyor, birbirimize yardım ediyor ve bu birlikteliğin sonucunda maçları kazanıyoruz" dedi. Aboubakar, Trabzon maçının çok zorlu geçeceğini de sözlerine ekledi.