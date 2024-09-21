Gırgır teknesiyle sardalya avı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gırgır teknesiyle sardalya avı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında gırgır teknesiyle avlanan balıkçılar, tek seferde 30 ton sardalya avladı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında gırgır teknesiyle avlanan balıkçılar, tek seferde 30 ton sardalya avladı.

Bozcaada ilçesi açıklarında "Çalı Balıkçılık" isimli gırgır teknesi ile avlanan balıkçılar, bu sabah büyük bir balık sürüsüne denk geldi. Teknenin kaptanı Nadir Karabiber'in, balıkçılıkta ağı denize bırakmak anlamına gelen "Mola" anonsuyla ağlar denize bırakıldı. Bir süre sonra tekneye çekilen ağların haznesinde görülen tonlarca sardalya hem kaptanın hem de tayfasının yüzünü güldürdü. Tekneye alınan balıklar kasalara konuldu. Ağlardan 30 ton sardalya çıktı. Gırgır teknesi kaptanı Naci Karabiber, "Sabaha karşı Bozcaada ilçesi açıklarında balık avı için denize açıldık. Ağlarımızı denize bıraktık. Bir süre sonra ağlarımızı tekrar topladık. Ağların içi adeta sardalya doluydu. Beklentimizin üzerinde av oldu. Biz de bu kadar beklemiyorduk" dedi.

Gırgır teknesiyle sardalya avı

Gırgır teknesiyle sardalya avı

Gırgır teknesiyle sardalya avı

Gırgır teknesiyle sardalya avı

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