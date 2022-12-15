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Girit açıklarında küçük uçak denize düştü: 1 ölü 

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında tek motorlu küçük uçağın denize düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise kurtarıldı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 19:21
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Girit açıklarında küçük uçak denize düştü: 1 ölü 

Girit açıklarında küçük uçak denize düştü: 1 ölü 
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Yunanistan'a bağlı Girit Adası'nın kuzey kıyıları açıklarında tek motorlu bir küçük uçak denize düştü.

Yunan Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki 62 yaşındaki Endonezyalı kişinin hayatını kaybettiği, 32 yaşındaki Güney Afrikalı bir diğer kişinin ise kurtarıldığı aktarıldı.

Bilinci kapalı halde denizde bulunan 32 yaşındaki adamın tüm müdahalelere rağmen sevk edildiği Venizeleio Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği belirtildi. 

Yerel yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. (İHA)
 
                                         

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