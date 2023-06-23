Giritli 'Escobar' sağlık gerekçesiyle ikinci kez serbest bırakıldı

Uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla Girit'te gözaltında tutulan 49 yaşındaki bir adam, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek dört ay sonra serbest bırakıldı.

Giritli 'Escobar' sağlık gerekçesiyle ikinci kez serbest bırakıldı

“Girit'in Escobar'ı” lakaplı zanlı, 22 yaşındaki oğlu ve 40 yaşındaki bir kadınla birlikte Hollanda'dan Yunanistan'a 1,72 kilo kokain ithal etmeye çalışmaktan geçtiğimiz Şubat ayında gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu ev aletlerinin arasına gizlenmişti. Daha sonra, soruşturma hakimi ve savcının onayıyla üçü de tutuklandı.

Ancak zanlının avukatı, "ciddi bir sağlık sorunu" olduğunu öne sürerek şartlı tahliye talebinde bulundu. Soruşturma yargıcı, ülkeyi terk etmemesi ve ayda bir yerel polis karakoluna gitmesi şartıyla cezaevinden çıkmasına izin verdi.

Escobar, haziran 2017'de Girit'in güneyindeki Gortyna bölgesindeki bir tarlada gömülü olarak bulunan üç kilo kokainin sorumlusu olarak tutuklanması ve daha sonra müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından, Eylül 2019'da bir temyiz mahkemesi tarafından ciddi sağlık nedenlerini bahane ederek itiraz etmiş ve serbest bırakılmıştı.

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